تعليم الرياض: افتتاح 95 مدرسة جديدة تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض افتتاح 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات، في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.

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وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، عن ارتفاع نسبة المباني المدرسية إلى 96%، فيما بلغ عدد المباني المستأجرة المستغنى عنها 92 مدرسة بعد تدشين وتشغيل المدارس الجديدة، لافتًا إلى توفير أكثر من 30 مليون ريال والتي كانت تمثل القيمة الإيجارية لتلك المباني سنويًا.

وأضاف الزارع، إلى أن المدارس الجديدة سوف تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، حيث تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة، و8 مدارس ثانوية.

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