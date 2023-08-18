واشنطن تدعو طرفي النزاع السوداني إلى وقف القتال في جنوب دارفور

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوتها لطرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال في نيالا بجنوب دارفور.

وفي بيان صادر عنها، أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذه كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، داعية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في نيالا بجنوب دارفور.

إقرأ أيضًا: الصحة العالمية تدعو لتوفير موارد إضافية لأزمة السودان

وقالت الخارجية الأمريكية: "يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المبررة للأطراف المتحاربة"، مشددة على ضرورة امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين، مؤكدة على أنه لا حل عسكرياً للصراع في السودان.

إقرأ أيضًا:

أطباء بلا حدود: نشعر بقلق بالغ إزاء تفشي الأمراض في اللاجئين السودانيين في تشاد

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه