رئيس هيئة الأركان العامة يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره البريطاني

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الاثنين، رئيس الأركان العامة قائد الجيش البريطاني، الجنرال السير باتريك ساندرز، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًا.

وشهد اللقاء الذي عُقد في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سُبل تعزيز الشراكة في المجالين الدفاعي والعسكري.

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كما شهد اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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