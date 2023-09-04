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رئيس هيئة الأركان العامة يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره البريطاني

5 سبتمبر 2023 · 2 minutes
رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني
رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الاثنين، رئيس الأركان العامة قائد الجيش البريطاني، الجنرال السير باتريك ساندرز، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًا.

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني
رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني

وشهد اللقاء الذي عُقد في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سُبل تعزيز الشراكة في المجالين الدفاعي والعسكري.

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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني
رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني

كما شهد اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني
رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نظيره البريطاني

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