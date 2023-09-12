مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 78.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

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وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

أما أسهم شركات: أنابيب السعودية، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، والمصافي، والأسماك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و 10.00 %.

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الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية والقيمة

فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والمنجم، وعذيب للاتصالات، وسابك، وأنابيب السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

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مؤشر الأسهم الموازية "نمو"

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 191.29 نقطة ليقفل عند مستوى 22365.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين ألف سهم.

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