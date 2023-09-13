إحباط تهريب أكثر من 39 طن من نبات القات المخدر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، أحبطت محاولات تهريب 39 طنًا و447 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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كما أحبطت قوات حرس الحدود، محاولة تهريب 837 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و336.694 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، و478.620 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتم القبض على المشاركين في تهريبها، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.