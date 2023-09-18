جيرونا يقاسم برشلونة وصافة الدوري الإسباني بعد عبوره غرناطة برباعية

اقتسم جيرونا وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم مع برشلونة بفوزه المثير على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفية، اليوم الاثنين، في إطار المرحلة الخامسة من الدوري.

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وحسم جيرونا الفوز في الشوط الأول، الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة بواسطة فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 22 وسافيو دي أوليفيرا في الدقيقة 31 ودافيد لوبيز سيلفا في الدقيقة 34.

ورد ميرتو أوزوني بهدف لغرناطة في الدقيقة 63 ثم أضاف لوكاس بويي الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل خمس دقائق من النهاية، ثم أحرز يان كوتو الهدف الرابع لجيرونا قبل دقيقة واحدة من النهاية .

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ورفع الفوز رصيد جيرونا إلى 13 نقطة ليقتسم المركز الثاني مع برشلونة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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