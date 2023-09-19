مشجع إنجليزي يتعرض للطعن قبل مواجهة نيوكاسل وميلان بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تعرض أحد مشجعي نيوكاسل يونايتد للطعن 3 مرات الليلة الماضية على يد مجموعة من حاملي السكاكين في مدينة ميلانو.

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يأتي ذلك قبل مباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا التي تنطلق الليلة ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة السادسة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية تعرض إيدي ماكاي (58 عامًا) للطعن، في ظهره وذراعيه من قبل مجموعة من الرجال في منتصف الليل في حي قريب من وسط مدينة ميلانو.

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وتم نقل المشجع إلى المستشفى مساء الاثنين، وتحقق الشرطة الإيطالية فيما إذا كان الهجوم مرتبطًا بكرة القدم وما إذا كان ألتراس ميلان له علاقة به.

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