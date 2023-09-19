صورة قبل عامين تحرم 100 ألف إيراني من مشاهدة رونالدو

حرمت عقوبة صادرة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل عامين، 100 ألف مشجع إيراني من مساندة فريقهم برسيبوليس، أمام نادي النصر السعودي في مباراتهما ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويلتقي النصر بمضيفه الإيراني، يوم الثلاثاء،

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تعود تفاصيل العقوبة، عندما نشر نادي برسيبوليس صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل مباراته أمام غوا الهندي، كتب فيها: عازمون على احتلال الهند مجددا، كما فعل الجيش الإيراني قبل 282 عامًا، ولكن عن طريق كرة القدم.

وأكد نضال بحران متحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مباراة النصر ومضيفه بيرسبوليس ستكون بلا جماهير تنفيذا لعقوبة فرضت على الأخير في بطولة 2020-2021.

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وحظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران، كما تسلم سجادة إيرانية فاخرة تحمل اسمه مقدمة من رئيس نادي بيرسبوليس.

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