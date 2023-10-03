المركزي السعودي: 191 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 13 مليار ريال خلال أسبوع

أعلن البنك المركزي السعودي، تحقيق 191 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 24 إلى 30 من سبتمبر 2023م، بقيمة تجاوزت 13 مليار و625 مليون ريال، مقابل 10 مليار و869 مليون ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6 مليون عملية، بقيمة 769 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.5 بقيمة 410 مليون ريال.

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وبلغ عدد العمليات في التعليم 140 ألف عملية بقيمة 146 مليون ريال، كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.4 مليون عملية بقيمة 315 مليون ريال.

فيما بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.7 مليون عملية بقيمة 832 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.6 مليون عملية بقيمة 977 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.2 مليون عملية بقيمة 408 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 667 ألف عملية بقيمة 262 مليون ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.6 مليون عملية بقيمة 128 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات في المجوهرات 244 ألف عملية بقيمة 260 مليون ريال، كذلك بلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.3 مليون عملية بقيمة 1.6 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.9 مليون عملية بقيمة 327 مليون ريال.

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كما بلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 52 مليون عملية، بقيمة 1.8 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 45.4 مليون عملية، بقيمة 2.3 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات مليون عملية بقيمة 126 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.8 مليون عملية بقيمة 787 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 28 مليون عملية، بقيمة 2.2 مليار ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 57.6 مليون عملية، بقيمة 4.4 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.7 مليون عملية، بقيمة 518 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.9 مليون عملية بقيمة 527 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.5 مليون عملية بقيمة 276 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 68 مليون عملية بقيمة 4.2 مليار ريال.

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