مرض غامض يصيب 95 طالبة بالشلل داخل مدرسة في كينيا

تسبب مرض وصف بالغامض، في إصابة عشرات الطالبات بالشلل في إحدى بلدات شمال غرب كينيا.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن 95 من طالبات مدرسة سانت تريزا إيريجي الثانوية للبنات في بلدة موسولي، شمال غرب نيروبي، عاصمة كينيا، قد تم نقلهن إلى المستشفى بعدما أصبن بالشلل إثر المرض الغامض.

فيما تداولت تقارير إخبارية، لقطات فيديو منسوبة لما حدث المستشفى، تُظهر الطالبان يكافحن للوقوف على أرجلهن، ويهتززن بطريقة خارجة عن السيطرة، ولكن خبراء شككوا في الأمر واعتبروه مجرد محاولة تضليل من جانب الفتيات لتفادي امتحانات آخر العام.

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وفتح مسؤولو الصحة في هذه الدولة الواقعة بشرق إفريقيا تحقيقا لكشف أسباب تفشي المرض الغريب، محذرين من تداعيات كارثية في حال كان المرض معديا.

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