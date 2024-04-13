الثقة بالدولة

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  • 13 - 17
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الصندوق الأحمر

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. فرقة ميامي

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. مي فاروق ونواف الجبرتي

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. عرس الجن

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الجار

  • 14
    أبريل

    حفلات العيد.. تامر عاشور

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
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    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
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    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

13 أبريل 2024

الثقة بالدولة

مقالات الرأي
الثقة بالدولة

د. سالم اليامي

مستشار سابق بوزار الخارجية، كاتب وباحث في العلاقات الدولية. كاتب رأي في الصحافة الوطنية منذ 2012.

مشاكل دول العالم الثالث تتشابه في الغالب ولكن مشاكل الدول العربية وهي جزء من منظومة العالم الثالث تبقى متفردة وغير مسبوقة.

أبرز مايميز تلك المشاكل إنها ناتجة عن سوء تصرف السياسيين من أبناء البلد حتى كادت بعض الشعوب أن تقرر بأن كل من حكمها منذ الاستقلال أشخاص أقل مايقال فيهم أنهم سارقون وعملاء.

ومن المشاكل الخاصة بدول العرب اختلال ميزان السلطة بمعنى أن يكون هناك هيمنة لحزب أو تنظيم أو جماعة وفي ذات الوقت تحرم الجماعات والطوائف والاحزاب الأخرى أن وجدت من ممارسة أي مستوى من السلطة.

أبرز الأمثلة على ما أقول الجمهورية اللبنانية وربما لا يعرف الجميع أن لبنان بلد ديمقراطي ويتألف من حوالي ثمانية عشر طائفة وداب الجميع على تسيير أمور البلاد بالمؤامرة والموازنة بين الطوائف و القوى السياسية وبين المصالح الخاصة واللصيقة بكل طائفة وعلى هذا الاساس تم ابرام اتفاق الطائف الذي اخرج لبنان من حرب أهلية استمرت لما يقرب من عقدين.

وفي أوائل ثمانينيات القرن الماضي بدأ يتبلور حزب لبناني جديد يستمد قوته من مصدرين المصدر الداخلي وهو تمثيل مصالح الطائفة الشيعية في مواجهة الطوائف الأخرى والمصدر الخارجي ويتمثل في التبعية المطلقة لما يعرف بفلسفة الولي الفقية الذي سمع عنه العالم في أعقاب نجاح ثورة الخميني في إيران في العام ١٩٧٩، الذي حدث في لبنان ولأسباب كثيرة ومختلفة وعن طريق المال السياسي والدعم الإيراني اللا محدود أن أصبح حزب الله وخلال عشرين عام تقريباً دولة داخل الدولة وأخذ نفوذه يتعاظم حتى ابتلع قطاعات كبيرة من الدولة والمقصود أجهزتها الرسمية.

وبدأت المعادلة تتبلور على أساس متوالية تقول أن الجمهورية الديمقراطية أصبحت دولة للحزب، ويكفى أن يعرف العالم أن شخصاً يزور لبنان لأي سبب السياحة التجارة أو لاي غرض آخر ان يمنع من الدخول بسبب لا يعرفه الرسميين في المطار من أمن وجوازات وجمارك ولا حتى فروع الاجهزة الأمنية مثل الاستخبارات في المطار، وينتظر الجميع الأذن بالمنع أو بالمنح من أجهزة الحزب الموازية لأجهزة الدولة.

أخطر الأوقات التي يمر بها لبنان تتمثل في الفترة من السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ حيث تتصاعد احتمالات إعلان إسرائيل العدوان بنسخته الغزاوية على لبنان وتحديداً على حزب الله الذي تؤكد مصادر اعلامية دولية أنه يملك ترسانة حربية تفوق في عددها وتأثير السلاح الموجود لدى الجيش اللبناني.

وكما يقال أن العدوان الخارجي يوحد الجبهات الداخلية في الغالب فإنه في الحالة اللبنانية يسير عكس هذه النظرية حيث بدأت طوائف تتململ من أسلوب الحزب فيما يتعلق بمقاربة الوضع في فلسطين وبعبارة أوضح يقول اللبنانيون المتعبين اقتصادياً أن الحزب يجرهم لا حرب زائدة عن الحاجة، يضاف إلى ذلك تجروء الحزب بتصنيف شركاء السلطة في لبنان بطريقة تصل إلى تخوين البعض منهم. هذه صورة مقطعية لحالة من الحالات العربية التي تؤكد انعدام ثقة الناس بالدولة.

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