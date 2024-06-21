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21 يونيو 2024

رئيس نادي النصر.. من هو إبراهيم المهيدب؟

رياضة
رئيس نادي النصر.. من هو إبراهيم المهيدب؟

شهدت الجمعية العمومية لنادي النصر اليوم، تزكية إبراهيم المهيدب رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، حيث إنه المرشح الوحيد.

وحصل المهيدب على 40% من الأصوات ليصبح رئيسًا لنادي النصر بالتزكية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اليوم، حيث حصل على عدد أصوات وصلت إلى 150151.

وكان من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للنصر مساء أمس الخميس، لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولكن تأجلت 24 ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور.

وودع النصر موسم 2023-2024، بدون أي لقب رسمي؛ بعد أن خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي السوبر المحلي، وكأس آسيا على يد العين الإماراتي، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، حيث أنه لم يحقق سوى بطولة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

من هو إبراهيم المهيدب؟

إبراهيم عبدالله علي المهيدب هو رجل أعمال سعودي ولد في الثامن من أغسمس عام 1986 حيث أنه يبلغ من العمر 38 عامًا.

ويمتلك المهيدب مجموعة إبراهيم المهيدب، كما أنه مدير وشريك مؤسس في شركة المدرس الأول المحدودة في السعودي بنسبة 99% من رأسمال الشركة.

ويُعد المهيدب أيضًا مؤسس بنسبة 20 % في شركة التلادة للنقليات وبنسبة 50 % في شركة هدب الفندقية.

وكان “المهيدب” عضو شرف في نادي النصر السعودي منذ 2017، وترشح للانتخابات الحالية إلا أن فاز بالتزكية برئاسة العالمي.

ويعتبر من كبار مُشجعي النادي وأحد أبرز الشخصيات الداعمة للفريق سواء بشكل مادي أو معنوي، آخرها التبرع بقيمة 18 مليون لصالح النصر يوم أمس الخميس.

والتف العديد من كبار رجال الأعمال الداعمين  لنادي النصر حول إبراهيم المهيدب، حيث أنه وضع خطط طموحة لإعادة العالمي لمنصات التتويج.

ويرغب “المهيذب” في تدعيم صفوف العالمي بأكثر من صفقة عالمية خلال الموسم المقبل، وذلك من أجل تجهيز الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

 

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