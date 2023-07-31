بروسيا دورتموند يزيد قلق جماهير مانشستر يونايتد بخسارة جديدة

زاد بروسيا دورتموند قلق جماهير مانشستر يونايتد بشان مستوى الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024، بعدما ألحق به خسارة ودية جديدة.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3 على يد بروسيا دورتموند في مباراة أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب "أليجانت" بالولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يخسر للمرة الثالثة

مانشستر يونايتد كان البادئ بالتسجيل عن طريق ديوجو دالوت في الدقيقة 24، إلا أن بروسيا دورتموند أحرز هدفين في دقيقتين سجلهما دونيل مالين في الدقيقتين 43 و44 .

وفي الشوط الثاني، تعادل مانشستر يونايتد بهدف للبديل أنتوني في الدقيقة 52، لكن بروسيا دورتموند حسم المباراة لصالحه بهدف سجله يوسوفا موكوكو في الدقيقة 71.

وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لمانشستر يونايتد في مبارياته الودية استعدادا للموسم، حيث خسر أمام ريكسهام 1 / 3، ثم خسر أمام ريال مدريد الإسباني صفر / 2 في جولة أبطال كرة القدم الودية.

في المقابل، كان فريق الشياطين الحمر حقق الفوز في مبارياته الودية الثلاث السابقة، حيث تغلب على ليدز يونايتد 2 / صفر وليون الفرنسي 1 / صفر وأرسنال 2 / صفر ثم فاز عليه 5 / 3 في ضربات الجزاء.

على الجانب الآخر، حقق بروسيا دورتموند انتصاره الخامس في خامس مباراة ودية له خلال يوليو الجاري، محققًا العلامة الكاملة.

وتغلب على فيستفاليا راينيرن 7 / صفر وروت - فاي أوبرهاوزن 3 / 2 وروت-فايس اريفيت 2 / 1 وسان دييجو لويال 6 / صفر.