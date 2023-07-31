مبابي كلمة السر.. نجم برشلونة على أعتاب سان جيرمان

أصبح عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، على أعتاب الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة الصيف المقبل، لكن عقده مع النادي يتضمن بندًا يتيح له الرحيل هذا الصيف مقابل شرك جزائي قيمته 50 مليون يورو.

هذا الشرط الجزائي يرتفع إلى 100 مليون يورو غدًا، الإثنين، الأول من أغسطس.

وحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن ديمبلي وافق على عرض باريس سان جيرمان، ومنح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وأضاف أن باريس سان جيرمان اتفق شفهيًا مع وكيل نجم برشلونة على شروط عقد ديمبلي لمدة 5 سنوات".

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان أرسل خطابًا رسميًا لإبلاغ برشلونة بأنه سيفعل الشرط الجزائي، ويحاول الآن حسم الصفقة بأفضل طريقة، حيث يعتمد الأمر على التوقيت.

وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو)، في سيناريو مشابه، علمًا بأن الصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ديمبلي يبلغ لاعبي برشلونة برحيله

من جانبه، أبلغ عثمان ديمبلي لاعبي برشلونة بقرار رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وذكرت إذاعة "RAC1" الإسبانية أن ديمبلي أبلغ زملاءه في برشلونة بالفعل بأنه سيغادر النادي الكتالوني هذا الصيف.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أن ديمبلي اجتمع في الأيام الماضية مع ماتيو أليماني، مدير كرة القدم، وتشافي هيرنانديز المدير الفني، لكن دون جدوى.

مبابي وراء قرار ديمبلي

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ليكيب" أن ديمبلي كان يخطط للبقاء مع برشلونة، لكنه شعر بالخيانة بعد أن اكتشف عرض النادي للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ما دفعه للموافقة على عرض النادي الفرنسي.

وأشارت إلى أن ديمبلي علم بأن برشلونة عرض على باريس الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي إضافة إلى جافي، مقابل خطف مبابي من أنياب الغريم ريال مدريد هذا الصيف.